Запишите уравнение реакции получения полипропилена, укажите условия ее проведен??я.

Химия
Запишите уравнение реакции получения полипропилена, укажите условия ее проведен??я.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из карбиДа получают АЦЕТИЛЕН по схеме: СаС2 --> C2H2 1/ Найди массу чистого карбида: 500*0,232 = 2. Подставь полученную величину в схему НАД формулой, а над формулой ацетилена напиши х г 3. ПОД этими формулами напиши молярные массы этих веществ 4. Получилась пропорция: 116 -----х 64 -------26, откуда х = ...Вот и всё!
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