Запишите уравнение реакции получения полипропилена, укажите условия ее проведен??я.

Гость: Гость:

Из карбиДа получают АЦЕТИЛЕН по схеме: СаС2 --> C2H2 1/ Найди массу чистого карбида: 500*0,232 = 2. Подставь полученную величину в схему НАД формулой, а над формулой ацетилена напиши х г 3. ПОД этими формулами напиши молярные массы этих веществ 4. Получилась пропорция: 116 -----х 64 -------26, откуда х = ...Вот и всё!