Памогите буде так добры!!! пожалуйсмта
Математика
Памогите буде так добры!!! пожалуйсмта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 325*2*5=3250 2) 89*5*2=890 3) 5*127*2=1270 4) 2*5*472=4720
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