СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА! График функцииy=|x+2|+1 Без подставления чисел(без таблицы) Там поочередно должно быть. Даю 20 БАЛЛОВ!!!!!

Математика
СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА! График функцииy=|x+2|+1 Без подставления чисел(без таблицы) Там поочередно должно быть. Даю 20 БАЛЛОВ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым действием строим y=x+2, затем отражаем график по оси x, потом поднимаем его на 1 по y.
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