Где поставить ударение в слове противоположные
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Где поставить ударение в слове противоположные
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Гость:
Противо положные на 3 букву о
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