Где поставить ударение в слове противоположные

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Где поставить ударение в слове противоположные
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Гость:
Противо положные  на 3 букву о 
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