Решите уравнения пожалуйста 2x-15=13

Математика
Решите уравнения пожалуйста 2x-15=13
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Гость:
2x-15=13 2x=13+15 2x=28 x=28:2 x=14 Ответ:14
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