При вычитании каких круглых тысич получатся число 5000 запиши пять возможных случа??в в одном из которых уменшамое и вычитаемое шестизначные числа СРОЧНО

Математика

При вычитании каких круглых тысич получатся число 5000 запиши пять возможных случа??в в одном из которых уменшамое и вычитаемое шестизначные числа СРОЧНО

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