При вычитании каких круглых тысич получатся число 5000 запиши пять возможных случа??в в одном из которых уменшамое и вычитаемое шестизначные числа СРОЧНО
Математика
При вычитании каких круглых тысич получатся число 5000 запиши пять возможных случа??в в одном из которых уменшамое и вычитаемое шестизначные числа СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000-5000 15000-10000 20000-15000 25000-20000 105000-100000
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