Хотяб 5 заданий. За ранее спасибо)

Гость: Гость:

1.3/6=1/2 2.0,36=36/100=9/20 3.1.7:2=3,5 м в кв за ч-красит А 8/16=1/2 0,7=7/10 2.15:6=2,5 м в кв-красит И 8/12=2/3 0,625=625/1000=5/8 3,5-2,5=1 м в кв Иван быстрее 42n/49n=6/7 4.3 2/8-14/8+16/8=26/8-14/8+16/8=28/8=3,5 5.1554/3465=222/495