Алеша, БоряиВитя стреляли по мешени, каждый сделал 3 выстрела. Алеша. 80, Боря100,Витя, 90. покажи на мешени каждый выстрел. запиши результаты выстрелов.
Математика
Алеша, БоряиВитя стреляли по мешени, каждый сделал 3 выстрела. Алеша. 80, Боря100,Витя, 90. покажи на мешени каждый выстрел. запиши результаты выстрелов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо нарисовать три круга(как рисуют мишень)в самом маленьком написать 100(обычно это десятка) в следующем 90 и в самом большом 80
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