Масса шести рюгзаков равна 144кг чему равна масса семи таких ругзаков

Математика
Масса шести рюгзаков равна 144кг чему равна масса семи таких ругзаков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144:6=24 кг один 24*7=168 КГ
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