Масса угля в железнодорожном вагоне 60 тонн. Самосвал может взять третью часть это??о груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов?

Математика

Масса угля в железнодорожном вагоне 60 тонн. Самосвал может взять третью часть это??о груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов?

Автор: Гость