Масса угля в железнодорожном вагоне 60 тонн. Самосвал может взять третью часть это??о груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов?

Математика
Масса угля в железнодорожном вагоне 60 тонн. Самосвал может взять третью часть это??о груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мда,молодёже уже думать лень за один рейс самосвал увозит 20т а всего 360т и получается 360/20=18
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