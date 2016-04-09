Массив содержит четное количество элементов. напишите программу которая сортиру??т первую половину массива по возрастанию а вторую по убыванию. Каждый элемент должен остаться в "своей" половине

Информатика

Массив содержит четное количество элементов. напишите программу которая сортиру??т первую половину массива по возрастанию а вторую по убыванию. Каждый элемент должен остаться в "своей" половине

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