Массив содержит четное количество элементов. напишите программу которая сортиру??т первую половину массива по возрастанию а вторую по убыванию. Каждый элемент должен остаться в "своей" половине

Информатика
Массив содержит четное количество элементов. напишите программу которая сортиру??т первую половину массива по возрастанию а вторую по убыванию. Каждый элемент должен остаться в "своей" половине
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1214 от 09.04.2016 begin   var n:=ReadInteger('n=');   var a:=ArrRandom(n,10,99); a.Println;   a[:n div 2].Sorted.Concat(a[n div 2:].SortedDescending).Println; end. Тестовое решение: n= 10 67 66 61 67 84 86 81 41 30 35 61 66 67 67 84 86 81 41 35 30
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