Подсчитать количество кватов, которые вмещаются в 5 г излучения с длинной волны 655,5 нм. Помогите плииз

Физика

Подсчитать количество кватов, которые вмещаются в 5 г излучения с длинной волны 655,5 нм. Помогите плииз

Автор: Гость