Подсчитать количество кватов, которые вмещаются в 5 г излучения с длинной волны 655,5 нм. Помогите плииз

Физика
Подсчитать количество кватов, которые вмещаются в 5 г излучения с длинной волны 655,5 нм. Помогите плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса кванта m1=h/L*c=6,62*106-34/655,5*10^-9*3*10^8=3,37*10^-36 кг N=m/m1=5*10^-3/3,37*10^-36=1,48*10^33
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