Какой была тереторией рима в конце 3 века до нащей эры

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История возникновения и развития отношений между Римом и Египтом. Определение специфики и исследование последнего этапа римско-египетских отношений конца III - середины I века до нашей эры. Отношение Запада против Востока: Октавиан, Антоний, Клеопатра.