Какой была тереторией рима в конце 3 века до нащей эры
История
Какой была тереторией рима в конце 3 века до нащей эры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История возникновения и развития отношений между Римом и Египтом. Определение специфики и исследование последнего этапа римско-египетских отношений конца III - середины I века до нашей эры. Отношение Запада против Востока: Октавиан, Антоний, Клеопатра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Скорость распространения света самая большая в природе - 300000км/сек. На солнце произошла вспышка. Через какое время увидят на Земле, если расстоя...
Математика
Литература