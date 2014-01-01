Решить уравнение и неравенство: x^2+2|x+3|-10lt;=0
Математика
Решить уравнение и неравенство: x^2+2|x+3|-10lt;=0
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