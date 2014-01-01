Задали доклад по окружающему миру,не могу найти в интернете краткую запись (всё фигня), пожалуйста помогите, доклад о олимпийских играх в Сочи 2014.

Окружающий мир

Задали доклад по окружающему миру,не могу найти в интернете краткую запись (всё фигня), пожалуйста помогите, доклад о олимпийских играх в Сочи 2014.

Автор: Гость