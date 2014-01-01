Задали доклад по окружающему миру,не могу найти в интернете краткую запись (всё фигня), пожалуйста помогите, доклад о олимпийских играх в Сочи 2014.
Окружающий мир
Задали доклад по окружающему миру,не могу найти в интернете краткую запись (всё фигня), пожалуйста помогите, доклад о олимпийских играх в Сочи 2014.
Ответ(ы) на вопрос:
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Зимние Олимпийские игры 2014 Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 января 2016; проверки требуют 19 правок. XXII зимние Олимпийские игры Официальный логотип Город-организатор Россия Сочи, Россия Страны-участницы 88[1] Количество спортсменов 2800[2] Разыгрывается медалей 98 комплектов в 7 видах спорта (15 дисциплин) Церемония открытия 7 февраля Открывал Владимир Путин Церемония закрытия 23 февраля Олимпийский огонь Владислав Третьяк Ирина Роднина Олимпийская клятва Руслан Захаров (спортсмены) Вячеслав Веденин (судьи) Анастасия Попкова (тренеры) Стадион Олимпийский стадион
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