Сочинение на тему: нужны ли человеку сострадание и сочувствие, сочинение составлять по рассказу юшка Помогите пожалуйста буду очень благодарна

Гость: Гость:

Сочувствие-это когда у человека случается печаль, горе или что-то наподобие этого . Сострадание-это когда у человека тоже случается что-то плохое. Сочувствие и сострадание-похожие слова по смыслу.К примеру у человека случилось горе,или даже он потерял деньги.И ты его поддерживаешь,говоришь,что ничего страшного.Это действие называется сочувствием и состраданием. Я считаю, что в мире должно быть сочувствие и сострадание.