Сочинение на тему: нужны ли человеку сострадание и сочувствие, сочинение составлять по рассказу юшка Помогите пожалуйста буду очень благодарна

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Сочинение на тему: нужны ли человеку сострадание и сочувствие, сочинение составлять по рассказу юшка Помогите пожалуйста буду очень благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочувствие-это когда у человека случается печаль, горе или что-то наподобие этого . Сострадание-это когда у человека тоже случается что-то плохое. Сочувствие и сострадание-похожие слова по смыслу.К примеру у человека случилось горе,или даже он потерял деньги.И ты его поддерживаешь,говоришь,что ничего страшного.Это действие называется сочувствием и состраданием. Я считаю, что в мире должно быть сочувствие и сострадание.
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