Помогите написать рассказ по Истории от лица крестьянина,феодала,или рыцаря,о том как он шел в крестовый поход

История
Помогите написать рассказ по Истории от лица крестьянина,феодала,или рыцаря,о том как он шел в крестовый поход
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беднота в родной деревни близ Инсбрука заставляет 20 летнего юноши, заставляет его отправиться в Иерусалим ради лучшей жизни, собрав пожитки он отправляется в Венецианский порт и на галерах вместе с рыцарями и крестоносцами отправляется в долгий путь,  пол года дороги и они уже у Палестины. К сожалению Иерусалим у сарацинов  и крестоносцы прижаты у Акры и Арсуфа. Долгими дорогами ушел в Эдессу подальше от крови и войны. Не долго шла мирная жизнь, вскоре пришлось все таки вступить в ряды армии, ради пропитания и жилища. И вот не умелый воин идет в строю на смерть под командованием Ричарда на Иерусалим. Долгий бой у стен и горькое поражение, вскоре побег из лагеря в Иерусалим притворившись паломником. 
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