Сочинение на тему "Мой самый любимый праздник" Пожалуйста помогите, в голову ничего не приходит!
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Сочинение на тему "Мой самый любимый праздник" Пожалуйста помогите, в голову ничего не приходит!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что именно новый год это лучший праздник. Именно в этот день возникает особая праздничная атмосфера, которая так нравится мне. В вечер перед новым годом мы с семьей всегда собираемся вместе и обсуждаем то, чего мы добились в этом году, что было особенно хорошего и важного для нас, а так же обсуждаем планы но следующий год. Для меня новый год- это уютная праздничная атмосфера добра и уюта, это подарки и красивые огни на улицах, зеленая ярко украшенная елка в комнате и особенная вера в чудеса. Новый год-мой самый любимый праздник!
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