В нем никогда не гаснет любовь и оно ни к чему не остается равнодушным.В нем-местоимение
Русский язык
В нем никогда не гаснет любовь и оно ни к чему не остается равнодушным.В нем-местоимение
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