Спишите стихотворения,согласуя прилагательные,данные в скобках,с существительными,к которым они относятся.Выделите окончания прилагательных.Укажите их грамматические признаки. Лес шумит(невнятный ровный) шумом. Лепет листьев...

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Спишите стихотворения,согласуя прилагательные,данные в скобках,с существительными,к которым они относятся.Выделите окончания прилагательных.Укажите их грамматические признаки. Лес шумит(невнятный ровный) шумом. Лепет листьев клонит в сон и лень ... Петухи в (далёкий) карауле Распевают про (весенний) день. Лес шумит (невнятный тихий) шумом... Хорошо и беззаботно мне. На траве, среди берёз (зелёный) стороне!

Автор: Гость