Выясните,имеет ли окружность (x-3)^2 + (y-1)^2=1 общие точки с осью абсцисс.Найдите их коо??динаты.

Геометрия
Выясните,имеет ли окружность (x-3)^2 + (y-1)^2=1 общие точки с осью абсцисс.Найдите их коо??динаты.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо y представляешь 0 и находишь x. координаты в ответ записываются так (x; y)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему: нужны ли человеку сострадание и сочувствие, сочинение составлять по рассказу юшка Помогите пожалуйста буду очень благодарна
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему "Мой самый любимый праздник" Пожалуйста помогите, в голову ничего не приходит!
Ответить
История
Помогите написать рассказ по Истории от лица крестьянина,феодала,или рыцаря,о том как он шел в крестовый поход
Ответить
Окружающий мир
1. Напиши названия некоторых народов, которые живут в нашей стране. 2. Напиши названия элементов национальной одежды твоего народа.
Ответить
Русский язык
Как составить скороговорку. окунь,кофе,болото,молоко,лагерь,кожа,крыло,кони,лапа
Ответить