Выясните,имеет ли окружность (x-3)^2 + (y-1)^2=1 общие точки с осью абсцисс.Найдите их коо??динаты.
Геометрия
Выясните,имеет ли окружность (x-3)^2 + (y-1)^2=1 общие точки с осью абсцисс.Найдите их коо??динаты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо y представляешь 0 и находишь x. координаты в ответ записываются так (x; y)
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