Выясните,имеет ли окружность (x-3)^2 + (y-1)^2=1 общие точки с осью абсцисс.Найдите их коо??динаты.

Геометрия

Выясните,имеет ли окружность (x-3)^2 + (y-1)^2=1 общие точки с осью абсцисс.Найдите их коо??динаты.

Автор: Гость