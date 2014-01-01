Скорость распространения света самая большая в природе - 300000км/сек. На солнце произошла вспышка. Через какое время увидят на Земле, если расстояние от Земли до Солнца 150000000км.

Физика
Скорость распространения света самая большая в природе - 300000км/сек. На солнце произошла вспышка. Через какое время увидят на Земле, если расстояние от Земли до Солнца 150000000км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T = s/v s = 150 × 10⁶км = 150 ×10⁹ м v = 3 × 10⁸ м/с t =150×10⁹/ 3×10⁸ = 500 с  ≈ 8,3 мин Ответ: 8,3 мин
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