Скорость распространения света самая большая в природе - 300000км/сек. На солнце произошла вспышка. Через какое время увидят на Земле, если расстояние от Земли до Солнца 150000000км.

Физика

Скорость распространения света самая большая в природе - 300000км/сек. На солнце произошла вспышка. Через какое время увидят на Земле, если расстояние от Земли до Солнца 150000000км.

Автор: Гость