Мастер должен отремонтировать 42 прибора. В первый день он отремонтировал 4⁄7 от всех приборов. Во второй день он отремонтировал оставшуюся часть приборов. Сколько приборов он отремонтировал в первый и во второй дни?

Математика
Мастер должен отремонтировать 42 прибора. В первый день он отремонтировал 4⁄7 от всех приборов. Во второй день он отремонтировал оставшуюся часть приборов. Сколько приборов он отремонтировал в первый и во второй дни?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42:7×4=24 42-24=18 42+18=60
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