Мастер должен отремонтировать 42 прибора. В первый день он отремонтировал 4⁄7 от всех приборов. Во второй день он отремонтировал оставшуюся часть приборов. Сколько приборов он отремонтировал в первый и во второй дни?

Математика

Мастер должен отремонтировать 42 прибора. В первый день он отремонтировал 4⁄7 от всех приборов. Во второй день он отремонтировал оставшуюся часть приборов. Сколько приборов он отремонтировал в первый и во второй дни?

Автор: Гость