Мастер и два его помощника шили рукавицы старший помощник шил два раза быстрее че?? младший а мастер шил в 5 раз быстрее младшего помощника сколько пар рукавиц сшил каждый если все вместе сшили 168 пар

Математика

Мастер и два его помощника шили рукавицы старший помощник шил два раза быстрее че?? младший а мастер шил в 5 раз быстрее младшего помощника сколько пар рукавиц сшил каждый если все вместе сшили 168 пар

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