Мастер и два его помощника шили рукавицы старший помощник шил два раза быстрее че?? младший а мастер шил в 5 раз быстрее младшего помощника сколько пар рукавиц сшил каждый если все вместе сшили 168 пар
Математика
Мастер и два его помощника шили рукавицы старший помощник шил два раза быстрее че?? младший а мастер шил в 5 раз быстрее младшего помощника сколько пар рукавиц сшил каждый если все вместе сшили 168 пар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пусть x будет кол-во рукавиц млад. помощника. x+2x+5x=168 8x=168 x=168:8 x=21(рук.)-млад. сшил. 2)21×2=42(рук.)стар. сшил. 3)21×5=105(рук.)мастер сшил. Ответ:Млад. 21 сшил; стар. 42 сшил; 105 мастер сшил.
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