Написать сочинение по русскому языку на тему старое доброе кино

Гость: Гость:

Давным давно когда я была совсем ещё маленькая мама мне показала кино,теперь это творение моё любимое.И вот в кинотеатре выпустили этот фильм,и я не задумываясь позвала с собой маму. И вот сидим мы в кинозале и с радостью смотрим фильм,он оказался интереснее чем в возрасте где-то 5 лет.Наверное его переделали думала я смотря этот чудо фильм. Но мама мне сказала что это перемены возраста,и тогда когда я была маленькой фильм казался хуже. Этот день я до сих пор помню и всё время о нём думаю.