Написать сочинение по русскому языку на тему старое доброе кино

Русский язык
Написать сочинение по русскому языку на тему старое доброе кино
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давным давно когда я была совсем ещё маленькая мама мне показала кино,теперь это творение моё любимое.И вот в кинотеатре выпустили этот фильм,и я не задумываясь позвала с собой маму. И вот сидим мы в кинозале и с радостью смотрим фильм,он оказался интереснее чем в возрасте где-то 5 лет.Наверное его переделали думала я смотря этот чудо фильм. Но мама мне сказала что это перемены возраста,и тогда когда я была маленькой фильм казался хуже. Этот день я до сих пор помню и всё время о нём думаю.
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