Мать купила за 13 манат 4 кг яблок и несколько килограммов айвы . Сколько килограмм ??йвы купила мать , если килограмм яблок стоит 2 маната , а айва 1 манат?

Математика

Мать купила за 13 манат 4 кг яблок и несколько килограммов айвы . Сколько килограмм ??йвы купила мать , если килограмм яблок стоит 2 маната , а айва 1 манат?

Автор: Гость