Мать купила за 13 манат 4 кг яблок и несколько килограммов айвы . Сколько килограмм ??йвы купила мать , если килограмм яблок стоит 2 маната , а айва 1 манат?
Математика
Мать купила за 13 манат 4 кг яблок и несколько килограммов айвы . Сколько килограмм ??йвы купила мать , если килограмм яблок стоит 2 маната , а айва 1 манат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*2=8 (манат) стоят яблоки 13-8=5 (манат) стоит айва 5:1=5 (кг) Ответ: мать купила 5 кг айвы
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