Прошу миленькие помогите пожалуйста))) 1. Что из перечисленного изучает этимология? 1) Состав слова, 2) Происхождение слова, 3) Словарный состав слова. )))) 2. В каком ряду все слова историзмы 1) Чадо, кафтан, лапти. 2) Внимать...
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Прошу миленькие помогите пожалуйста))) 1. Что из перечисленного изучает этимология? 1) Состав слова, 2) Происхождение слова, 3) Словарный состав слова. )))) 2. В каком ряду все слова историзмы 1) Чадо, кафтан, лапти. 2) Внимать, боярин, уста. 3) Аршин, кокошник, городовой))))Заранее спасибо. Я ещё буду на эту тему сейчас задавать вопрос )
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Ответ: 1)Этимология изучает происхождение слова 2 2) 3
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