Прошу миленькие помогите пожалуйста))) 1. Что из перечисленного изучает этимология? 1) Состав слова, 2) Происхождение слова, 3) Словарный состав слова. )))) 2. В каком ряду все слова историзмы 1) Чадо, кафтан, лапти. 2) Внимать...

Русский язык
Прошу миленькие помогите пожалуйста))) 1. Что из перечисленного изучает этимология? 1) Состав слова, 2) Происхождение слова, 3) Словарный состав слова. )))) 2. В каком ряду все слова историзмы 1) Чадо, кафтан, лапти. 2) Внимать, боярин, уста. 3) Аршин, кокошник, городовой))))Заранее спасибо. Я ещё буду на эту тему сейчас задавать вопрос )
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Ответ: 1)Этимология изучает происхождение слова 2 2) 3
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