Расстояние между Магаданом и Комсомольском-на-Амуре равно 1300 км. Каково расстояние между этими городами на карте, масштаб которой 1:10000000 Можете побыстрей ответить на эту задачу ПОЖАЛУЙСТА!!)))))

Математика

Расстояние между Магаданом и Комсомольском-на-Амуре равно 1300 км. Каково расстояние между этими городами на карте, масштаб которой 1:10000000 Можете побыстрей ответить на эту задачу ПОЖАЛУЙСТА!!)))))

Автор: Гость