Расстояние между Магаданом и Комсомольском-на-Амуре равно 1300 км. Каково расстояние между этими городами на карте, масштаб которой 1:10000000 Можете побыстрей ответить на эту задачу ПОЖАЛУЙСТА!!)))))
Математика
Расстояние между Магаданом и Комсомольском-на-Амуре равно 1300 км. Каково расстояние между этими городами на карте, масштаб которой 1:10000000 Можете побыстрей ответить на эту задачу ПОЖАЛУЙСТА!!)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:10000000=100000 1300х100000=130000000
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