Найдите сумму всех целых чисел от -8 до 10 включительно

Математика
Найдите сумму всех целых чисел от -8 до 10 включительно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищем сумму арифметический прогрессии,где первый член равен-8,а последний 10,с шагом 1. Всего чисел 10-(-8)+1=19 чисел. Сумма =( а1+а192)19=19 Ответ:19.
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