Пробилась из-под земли вода, и родился родничек. Всех напоил лесной родник. Подчер??ните буквы, обозначающие парные глухие согласные звуки?
Русский язык
Пробилась из-под земли вода, и родился родничек. Всех напоил лесной родник. Подчер??ните буквы, обозначающие парные глухие согласные звуки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городов Аооподоодрнлиодьршдьшдоншшоглршгггггреео
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Алгебра
Найти значение выражение ( с +3)^2-с (с+6) при с = 0.3 ^2 - в квадрате ответ не нужен мн?? нужен полный ответ помогите там 15 баллов
Алгебра