Пробилась из-под земли вода, и родился родничек. Всех напоил лесной родник. Подчер??ните буквы, обозначающие парные глухие согласные звуки?

Русский язык
Пробилась из-под земли вода, и родился родничек. Всех напоил лесной родник. Подчер??ните буквы, обозначающие парные глухие согласные звуки?
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Гость:
Городов Аооподоодрнлиодьршдьшдоншшоглршгггггреео
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