Откуда произошло человечество три предложения
Окружающий мир
Откуда произошло человечество три предложения
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Гость:
Напиши так: все спорят на эту тему. я считаю что люди произошли от обезьян.Ведь мы на них немного похожи
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