Фонетический разбор слова песенки
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Фонетический разбор слова песенки
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Пе́сенка→[п'эс'инка] В слове «пе́сенка»: слогов—3 (пе-се-нка) п→[п']:согласный, парный глухой, парный мягкий е→[э]:гласный с→[с']:согласный, парный глухой, парный мягкий е→[и]:гласный н→[н]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый к→[к]:согласный, парный глухой, парный твёрдый а→[а]:гласный 7букв, 7звуков
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