Всі форми дієслів терерішнього часу (знати садити) і дієвідміна

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Всі форми дієслів терерішнього часу (знати садити) і дієвідміна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Садити - саджу, садимо, садиш, садите, садить,, садять (2 дієвідміна) Знати - знаю, знаємо, знаєш, знаєте,знає, знають(1 дієвідміна)
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