Почему в начале XV века французские войска снова стали терпеть поражения

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Во Франции началась война за власть между двумя партиями бургундцев с арманьяками, что осложнило военное положение в стране. А англичане, пользуясь распрями, помогали то одним, то другим, не давая никому преимущества. Но в конце концов возник союз между англичанами и бургундцами.