Мате-ка 3-й класс запиши выражения и найди их значение.а) к произв-ю чисел х и 9 прибавь частное чисел 810 и 9,х=10. б) из суммы чисел х и 90 вычти произв-е чисел 70 и 10,х=700. заранее благодарю

Математика

Мате-ка 3-й класс запиши выражения и найди их значение.а) к произв-ю чисел х и 9 прибавь частное чисел 810 и 9,х=10. б) из суммы чисел х и 90 вычти произв-е чисел 70 и 10,х=700. заранее благодарю

Автор: Гость