Математика, 4 класс. Доли. А. Вырази в метрах: 1 дм, 1 см, 1 мм. Б. Вырази в километрах: 1 м, 1 дм, 1 см. В. Вырази в тоннах: 1 ц, 1 кг, 1 г. Г. Вырази в часах: 1 мин, 1 с. Д. Вырази в квадратных метрах: 1 кв. дм, 1 кв. см...
Математика
Математика, 4 класс. Доли. А. Вырази в метрах: 1 дм, 1 см, 1 мм. Б. Вырази в километрах: 1 м, 1 дм, 1 см. В. Вырази в тоннах: 1 ц, 1 кг, 1 г. Г. Вырази в часах: 1 мин, 1 с. Д. Вырази в квадратных метрах: 1 кв. дм, 1 кв. см. Е. Вырази в кубических метрах: 1 куб. дм, 1 куб. см. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=0м 1 см 0 м 1мм 1м 1м 100км 1дм 0 км 1 см 0 км 100 т 1000т й 10т 0 00 00 0
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