Сочинение по картине "Царевна-Лебедь" срочно!!!!!!!!! не менее 16 предложений спосык заранее

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Михаил Александрович Врубель – знаменитый русский художник конца 19 – начала 20 века. Его произведения – это воплощение в живописи образов русских народных сказок, былин, легенд. Не стала исключением и картина «Царевна-Лебедь» . Героиня сказки А. С. Пушкина, девушка-лебедь из русского фольклора послужили прообразом для создания полотна. Картина удивительна. В ней нет движения. Все замерло в каком-то тревожном ожидании: то ли сгущающиеся сумерки несут в себе тревогу, то ли расставание с прекрасной девушкой, которая вот-вот растает в ночной темноте, уплывая в неведомую даль. Взгляд Царевны-Лебеди – это прощальный взгляд. Ее огромные глаза полны грусти и доброты. О чем грустит прекрасная царевна? Об уходящем дне? Или о предстоящей разлуке? Или ее тревожит что-то неведомое, надвигающееся в сумерках ночи? Темнота вокруг Царевны-Лебеди сгущается. И лишь она сама, ее белоснежное одеяние, фата и корона-кокошник сверкают в лучах заходящего солнца. Все сверкает перламутром. Таинственным мерцанием светятся драгоценные камни на ее украшениях. Перламутровый блеск и на лице девушки. Ее одежда-крылья почти сливаются с проблесками вечерней зари там вдалеке, куда вскоре устремится прекрасная Лебедь. Вокруг плещется море. Плеск волн зрительно ощутим. Царевна-Лебедь возникла из воды, ее крылья распластаны над водной гладью, почти растворяясь в ней. Врубель создал образ, который стал символом девичьей красоты и величия, таинственной прелести героинь русских сказок, помощниц и заступниц, мастериц и рукодельниц, которые беззаветно любят все окружающее. а ДАЛЬШЕ САМ УЖЕ СМОТРИ БРО