Математика 4 класс помогите решить задачу .Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали поезд и автомобиль. Скоростьпоезда 48км/ час, а автомобиля 72 км/ час. Через какое времяони встретятся, если рвссто...

Математика

Математика 4 класс помогите решить задачу .Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали поезд и автомобиль. Скоростьпоезда 48км/ час, а автомобиля 72 км/ час. Через какое времяони встретятся, если рвсстояние между городами 360км?

Автор: Гость