Математика 4 класс помогите решить задачу .Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали поезд и автомобиль. Скоростьпоезда 48км/ час, а автомобиля 72 км/ час. Через какое времяони встретятся, если рвссто...

Математика
Математика 4 класс помогите решить задачу .Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали поезд и автомобиль. Скоростьпоезда 48км/ час, а автомобиля 72 км/ час. Через какое времяони встретятся, если рвсстояние между городами 360км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:(72+48)=3 часа Ответ: Через 3 часа они встретятся
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