В алюминиевом чайнике массой 500 г нагревают 2 л воды, взятой при температуре 18 град??сов. До какой температуры можно нагреть воду за счёт сжигания 30 г природного газа КПД= 50%
Физика
В алюминиевом чайнике массой 500 г нагревают 2 л воды, взятой при температуре 18 град??сов. До какой температуры можно нагреть воду за счёт сжигания 30 г природного газа КПД= 50%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплоемкость алюминия c1 = 920 Дж/кг*C Удельная теплоемкость воды c2 = 4200 Дж/кг*C Удельная теплота сгорания пр. газа q = 40 000 000 Дж/кг КПД - 50 % m1 (чайника) = 0,5 кг m2 (воды) = 2 кг m3 (газа) = 0,03 кг t1 = 18° C Qсг = q*m3*0,5 = 600 000 Дж Qсг = Qнаг1 +Qнаг2 = с1*m1*Δt + c2*m2*Δt = Δt * (c1*m1 + c2*m2) Δt = Qсг / (c1*m1 + c2*m2) = 600 000 Дж / (920 (Дж/кг*C) * 0,5 кг + 4200 (Дж/кг*C) * 2 кг) Δt = 67,7° С t2 = t1 + Δt = 18 + 67,7 = 85,7° С
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