В алюминиевом чайнике массой 500 г нагревают 2 л воды, взятой при температуре 18 град??сов. До какой температуры можно нагреть воду за счёт сжигания 30 г природного газа КПД= 50%

Физика

В алюминиевом чайнике массой 500 г нагревают 2 л воды, взятой при температуре 18 град??сов. До какой температуры можно нагреть воду за счёт сжигания 30 г природного газа КПД= 50%

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