Математика имеет дело с цифрами, а в языке для этого существует класс слов

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ГРАММАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ СЛОВ — классы слов, объединенных общими грамматическими признаками,т.-е. имеющих одинаковую грамматическую форму ( см.) или формы, соотносительные между собой позначению. Так, напр., глаголы ( см.), существительные ( см.), прилагательные ( см.) составляют особые Г. К. С,но, напр., местоимения ( см.) не составляют в русском яз. особого Г. К., п. ч. объединяются только позначению, а не по формам. Г. К. могут быть более общими и менее общими. Так, в классе глаголов вшироком смысле мы можем выделить с одной стороны класс слов с формами спряжения ( см.), т.-е. глаголыв тесном смысле слова, класс причастий, класс деепричастий, класс инфинитивов, с другой стороны — классглаголов совершенного вида и класс глаголов несовершенного вида и т. д.; классы существительных иприлагательных по формальным признакам можно объединить в один класс склоняемых слов или имен. Г.К., выделяемые по одному признаку, могут заключать слова, входящие по другим признакам в разныеклассы. Так, прилагательные и причастия по присутствию форм согласования в роде, числе и падежесоставляют один класс; в то же время причастия по присутствию форм залога и вида и способностисочетаться с наречием входят в класс глаголов, в широком смысле, куда не входят прилагательные, неимеющие этих форм; прошедшее время глаголов по присутствию форм предикативного согласования в родеи числе составляет один общий класс с т. н. краткими прилагательными ( ср. терпел и бел), отличный как откласса глаголов в формах настоящего и будущего врем, и повелительного наклонения, имеющих формылица, но не имеющих формы согласования в роде, так и от класса прилагательных и причастий, имеющихформы согласования не только в роде и числе, но и в падеже. Наиболее общими Г. К. С. в русском языкеявляются 1. класс слов, имеющих формы, и 2. класс слов, не имеющих формы. Второй из них по формамсамих слов, конечно, не может быть разделен на классы, но может делиться на классы по своей роли всловосочетаниях ( см. Части речи ). Первый же можно в свою очередь делить на 2 класса: а) слова с формамисловообразования ( см.), но без форм словоизменения ( см.), и б) слова с формами словоизменения. И тот, идругой делятся на менее общие классы. Г. К. С., выделяемые по формам, определяющим их положение впредложении, наз. частями речи ( см.).