Математика имеет дело с цифрами, а в языке для этого существует класс слов -

Русский язык
Математика имеет дело с цифрами, а в языке для этого существует класс слов -
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГРАММАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ СЛОВ  —  классы слов,  объединенных общими грамматическими признаками,т.-е.  имеющих одинаковую грамматическую форму ( см.)  или формы,  соотносительные между собой позначению.  Так,  напр.,  глаголы ( см.),  существительные ( см.),  прилагательные ( см.)  составляют особые Г.  К.  С,но,  напр.,  местоимения ( см.)  не составляют в русском яз.  особого Г.  К.,  п.  ч.  объединяются только позначению,  а не по формам.  Г.  К.  могут быть более общими и менее общими.  Так,  в классе глаголов вшироком смысле мы можем выделить с одной стороны класс слов с формами спряжения ( см.),  т.-е.  глаголыв тесном смысле слова,  класс причастий,  класс деепричастий,  класс инфинитивов,  с другой стороны —  классглаголов совершенного вида и класс глаголов несовершенного вида и т.  д.;  классы существительных иприлагательных по формальным признакам можно объединить в один класс склоняемых слов или имен.  Г.К.,  выделяемые по одному признаку,  могут заключать слова,  входящие по другим признакам в разныеклассы.  Так,  прилагательные и причастия по присутствию форм согласования в роде,  числе и падежесоставляют один класс;  в то же время причастия по присутствию форм залога и вида и способностисочетаться с наречием входят в класс глаголов,  в широком смысле,  куда не входят прилагательные,  неимеющие этих форм;  прошедшее время глаголов по присутствию форм предикативного согласования в родеи числе составляет один общий класс с т.  н.  краткими прилагательными ( ср.  терпел и бел),  отличный как откласса глаголов в формах настоящего и будущего врем,  и повелительного наклонения,  имеющих формылица,  но не имеющих формы согласования в роде,  так и от класса прилагательных и причастий,  имеющихформы согласования не только в роде и числе,  но и в падеже.  Наиболее общими Г.  К.  С.  в русском языкеявляются 1.  класс слов,  имеющих формы,  и 2.  класс слов,  не имеющих формы.  Второй из них по формамсамих слов,  конечно,  не может быть разделен на классы,  но может делиться на классы по своей роли всловосочетаниях ( см.  Части речи ).  Первый же можно в свою очередь делить на 2 класса: а)  слова с формамисловообразования ( см.),  но без форм словоизменения ( см.),  и б)  слова с формами словоизменения.  И тот,  идругой делятся на менее общие классы.  Г.  К.  С.,  выделяемые по формам,  определяющим их положение впредложении,  наз.  частями речи ( см.).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение:(2,07x+x+35,395)*5,3=212
Ответить
Алгебра
(x+10)^2=(2-x)^2 помогите решить с обьяснениями
Ответить
Русский язык
Сочинение рассуждение зачем нужны обособленные члены предложения
Ответить
Математика
В альбоме а страниц по 2 фотографии 2 страницы по b фотографий. Сколько фотографий в этом альбоме?
Ответить
Математика
Если линейные размеры прямоугольного параллелепипеда равны 2м 3м 4м то квадрат его диагонали равен?
Ответить