В альбоме а страниц по 2 фотографии 2 страницы по b фотографий. Сколько фотографий в этом альбоме?
Математика
В альбоме а страниц по 2 фотографии 2 страницы по b фотографий. Сколько фотографий в этом альбоме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*a+b*2=2*(a+b) ответ 2*(a+b)
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