В альбоме а страниц по 2 фотографии 2 страницы по b фотографий. Сколько фотографий в этом альбоме?

Математика

В альбоме а страниц по 2 фотографии 2 страницы по b фотографий. Сколько фотографий в этом альбоме?

Автор: Гость