Если линейные размеры прямоугольного параллелепипеда равны 2м 3м 4м то квадрат его диагонали равен?

Математика
Если линейные размеры прямоугольного параллелепипеда равны 2м 3м 4м то квадрат его диагонали равен?
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Гость:
24смлениеных паралелепипедов
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