Если линейные размеры прямоугольного параллелепипеда равны 2м 3м 4м то квадрат его диагонали равен?

Математика

Если линейные размеры прямоугольного параллелепипеда равны 2м 3м 4м то квадрат его диагонали равен?

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