Если линейные размеры прямоугольного параллелепипеда равны 2м 3м 4м то квадрат его диагонали равен?
Математика
Если линейные размеры прямоугольного параллелепипеда равны 2м 3м 4м то квадрат его диагонали равен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24смлениеных паралелепипедов
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