1) Дано: АЕ = ЕD, BE = EC. Доказать: AB║ CD.

Геометрия
1) Дано: АЕ = ЕD, BE = EC. Доказать: AB║ CD.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассм. тр-ки АВЕ и ДЕС, АЕ=ЕД; ВЕ=ЕС по условию, углы АЕВ и СЕД равны как вертикальные, тр-ки равны по 2-м сторонам и углу между ними; отсюда угол В=углу ВСД, это накрест лежащие углы при прямых АВ и СД и секущей ВС, отсюда следует, что прямые паралельны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Числа a , b и c таковы, что a+b+c=17 =0,3 Найти значение выражения
Ответить
Математика
Решите уравнение : -2x+1=-3,6
Ответить
Математика
Распиши: 90т-10т9ц-47т15кг=ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
История
В ходе второго этапа Великой Отечественной войны произошло 1. Конрнаступление красной армии на Курской дуге 2. Сражение под Ельней
Ответить
Математика
Лошадь может прожить 25 лет,а черепаха в 12 раз дольше.Коршун может прожить на 182 год?? меньше,чем черепаха,и на 48 лет больше,чем ворона.Заяц - в...
Ответить