Найдите корень уравнения 0,3(6-2y)=4,5-0,7(y+9)
Математика
Найдите корень уравнения 0,3(6-2y)=4,5-0,7(y+9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют гла??. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит п...
Химия
Концентрации каких компонентов следует изменить (увел./уменш.), чтобы сместить равновесие в системе 2LiOH(тв)↔ Li2O(тв)+ Н2О(г) в сторону реакции р...
Математика
Число 4800 разделите на такие две части, чтобы: а) они находились в отношении 7:3; б) ??дна была меньше другой в 4 раза; в) они относились бы...
Математика
На базу привезли 750м 50 см ткани. Ситца на 43м 75см меньше, чем сукна, а шелка на 32м 25см ??ольше ситца.сколько шелка и ситца привезли