Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют гла??. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чист...
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Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют гла??. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. (41 слово) Грамматическое задание Составь предложение из слов, подчеркни главные члены предложения. Выпиши словосочетания с вопросами. I вариант Листья, падают, берёз, с, золотые 2. Разбери слова по составу. I вариант пробежка осенняя поход беленький Выполни звуко-буквенный разбор слов. I вариант Пеньки, ежи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Золотые листья падают с берёз. 2) см. фото 3) [п'эн'к'ѝ] 2 слога [п'] - согласный, глухой, мягкий, буква "п" [э] - гласный, безударный, буква "е". (н') - согласный, звонкий, мягкий, буквы "н", "ь" (к') - согласный, глухой, мягкий, буква "к" (ѝ) - гласный, ударный, буква "и". ____________________ Пеньки - 6 букв, 5 звуков. [ј'иэ*жы'] 2 слога. (ј') - согласный, звонкий, мягкий. (иэ) - гласный, безударный. (ж) - согласный, звонкий, твёрдый. (ы') - гласный, ударный. ____________________ Ежи - 3 буквы, 4 звука. __________ *иэ - «[и] с призвуком э»
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