Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют гла??. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чист...

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Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют гла??. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. (41 слово) Грамматическое задание Составь предложение из слов, подчеркни главные члены предложения. Выпиши словосочетания с вопросами. I вариант Листья, падают, берёз, с, золотые 2. Разбери слова по составу. I вариант пробежка осенняя поход беленький Выполни звуко-буквенный разбор слов. I вариант Пеньки, ежи

Автор: Гость