Числа a , b и c таковы, что a+b+c=17 =0,3 Найти значение выражения
Математика
Числа a , b и c таковы, что a+b+c=17 =0,3 Найти значение выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем ход конем: 17×0,3=(а+b+с)×(1/(a+b)+1/(b+c)+1/(c+a))=(а+b+с)/(a+b)+(а+b+с)/(b+c)+(а+b+с)/(c+a)=(а+b)/(a+b)+с/(a+b)+а/(b+c)+(b+с)/(b+c)+(а+с)/(c+a)+b/(c+a)=1+с/(a+b)+1+а/(b+c)+1+b/(c+a)=3+а/(b+c)+b/(c+a)+с/(a+b) 17×0,3=3+а/(b+c)+b/(c+a)+с/(a+b) а/(b+c)+b/(c+a)+с/(a+b)=2,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
История
В ходе второго этапа Великой Отечественной войны произошло 1. Конрнаступление красной армии на Курской дуге 2. Сражение под Ельней
Математика
Лошадь может прожить 25 лет,а черепаха в 12 раз дольше.Коршун может прожить на 182 год?? меньше,чем черепаха,и на 48 лет больше,чем ворона.Заяц - в...