В ходе второго этапа Великой Отечественной войны произошло 1. Конрнаступление красной армии на Курской дуге 2. Сражение под Ельней
История
В ходе второго этапа Великой Отечественной войны произошло 1. Конрнаступление красной армии на Курской дуге 2. Сражение под Ельней
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Ко второму этапу ВОВ (1942-1943 гг.) относится контрнаступление Красной армии на Курской дуге.
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