В ходе второго этапа Великой Отечественной войны произошло 1. Конрнаступление красной армии на Курской дуге 2. Сражение под Ельней

История

В ходе второго этапа Великой Отечественной войны произошло 1. Конрнаступление красной армии на Курской дуге 2. Сражение под Ельней

Автор: Гость