Сделай краткую запись задачи. Реши задачу.Вычисли и запиши ответ. Длина прямоугол??ника 34мм, ширина - на 18 мм меньше. Вычисли периметр этого прямоугольника в миллиметрах, затем переведи в сантиметры.

Математика

Сделай краткую запись задачи. Реши задачу.Вычисли и запиши ответ. Длина прямоугол??ника 34мм, ширина - на 18 мм меньше. Вычисли периметр этого прямоугольника в миллиметрах, затем переведи в сантиметры.

Автор: Гость