Сделай краткую запись задачи. Реши задачу.Вычисли и запиши ответ. Длина прямоугол??ника 34мм, ширина - на 18 мм меньше. Вычисли периметр этого прямоугольника в миллиметрах, затем переведи в сантиметры.

Математика
Сделай краткую запись задачи. Реши задачу.Вычисли и запиши ответ. Длина прямоугол??ника 34мм, ширина - на 18 мм меньше. Вычисли периметр этого прямоугольника в миллиметрах, затем переведи в сантиметры.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)34-18=16мм ширина 2)(34+16)*2=100мм периметр-10см
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