Срочно помогите плизз! Составе текст с сложным предложениями и предлогами на любую тему минимум 10 предложений но чтоб это был текст

Гость: Гость:

На улице весна. Тает снег, бегут по дорогам ручейки. Солнце светит с самого утра, небо голубое, без единого облачка. Ели, как всегда, зеленые, а другие деревья словно сбросили с себя сонливость. Веточки влажные, словно их дождем с ароматным мылом облили. На ветках куча воробьев, повсюду порхают синички. Капель звенит, и птицы радостно шумят в предчувствии теплого дня. Иду на прогулку, ветерок сдувает с меня остатки сна. Глубоко вдыхаю в себя весну, сердце стучит без перебоев. До свидания, март, с апрелем тебя, земля.