Питомник продал по одинаковой цене в первый день 760 саженцов а во второй 740 при это?? в первый день получили за них □ руб. Больше чем за второй
Математика
Питомник продал по одинаковой цене в первый день 760 саженцов а во второй 740 при это?? в первый день получили за них □ руб. Больше чем за второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 20 760-740=20 КАРОЧЕ ВОПРОС Я ПОНЯЛ
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