Питомник продал по одинаковой цене в первый день 760 саженцов а во второй 740 при это?? в первый день получили за них □ руб. Больше чем за второй

Математика

Питомник продал по одинаковой цене в первый день 760 саженцов а во второй 740 при это?? в первый день получили за них □ руб. Больше чем за второй

Автор: Гость